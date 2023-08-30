Çankırı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreninde Komandoların Tüfekli Gösterileri Büyük Beğeni Topladı

Çankırı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, komandolar tarafından gerçekleştirilen tüfekli gösteriler büyük beğeni topladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen törende, Atatürk büstüne Çankırı Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Çankırı Belediyesinin çelenkleri bırakıldı. Atatürk Bulvarında devam eden törende de Jandarma Asayiş Komando Birliğine bağlı komandolar yaptıkları tüfekli gösterilerle izleyenler mest etti, vatandaşlardan ve protokol üyelerinden büyük alkış topladı. - ÇANKIRI