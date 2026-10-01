Haberler

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Berlin'de Avrupa ikincisi oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Berlin'de Avrupa ikincisi oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, eylül ayında Berlin'de düzenlenen Avrupa Goalball Kulüpler Kupası'nda ikinci oldu. Kulüp Başkanı Yusuf Sayyıdan ve sporcular, kupayla Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler'i ziyaret edip forma armağan etti.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Avrupa Goalball Kulüpler Kupası'nda ikinci oldu.

Avrupa'nın önemli goalball kulüplerinin mücadele ettiği şampiyona, eylül ayında Almanya'nın Berlin kentinde gerçekleştirildi. Turnuvada başarılı performans sergileyen Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, organizasyonu ikinci sırada tamamladı. Kulüp Başkanı Yusuf Sayyıdan ve sporcular, elde ettikleri başarının simgesi olan kupayı Çankaya'ya getirdi. Takım, kupayla birlikte Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler'i ziyaret etti.

Ziyarette sporcular, Avrupa Görme Engelliler Goalball Kulüpler Şampiyonası'nda elde ettikleri başarıyı Başkan Vekili Haldun Güler ile paylaştı. Kulüp Başkanı Yusuf Sayyıdan ve sporcular, Güler'e takım formasını armağan etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 52 sitede yayınlandı.
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı

Raporlar geldi, başkan olaya el attı: Artık yasak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı

Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı
Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı

Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı!

Tuba Ünsal'ın Paris'teki yeni hayatı başladı: Bence beni sevdi

Tuba Ünsal Paris'ten paylaştı: Bence beni sevdi
Can Atalay 24 saatlik açlık grevine başladı

24 saatlik açlık grevine başladı
Mekke Paktı Türkiye’yi savaşa sokar mı? Ali Şahin’den net yanıt

Atılan imza Türkiye’yi savaşa sokar mı? "Biri saldırıya uğrarsa..."

Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni

Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
Belge ortaya çıktı! Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF dinlememiş

Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF bildiğini okumuş