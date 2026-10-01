Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Berlin'de Avrupa ikincisi oldu

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Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Avrupa Goalball Kulüpler Kupası'nda ikinci oldu.

Avrupa'nın önemli goalball kulüplerinin mücadele ettiği şampiyona, eylül ayında Almanya'nın Berlin kentinde gerçekleştirildi. Turnuvada başarılı performans sergileyen Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, organizasyonu ikinci sırada tamamladı. Kulüp Başkanı Yusuf Sayyıdan ve sporcular, elde ettikleri başarının simgesi olan kupayı Çankaya'ya getirdi. Takım, kupayla birlikte Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler'i ziyaret etti.

Ziyarette sporcular, Avrupa Görme Engelliler Goalball Kulüpler Şampiyonası'nda elde ettikleri başarıyı Başkan Vekili Haldun Güler ile paylaştı. Kulüp Başkanı Yusuf Sayyıdan ve sporcular, Güler'e takım formasını armağan etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı