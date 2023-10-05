Samsun'un Canik Belediyesi, Antalya'da düzenlenen 2023 IFMA Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda milli takımı temsil eden sporcularıyla yarı finale çıktı. Canikli milli sporcuların elde ettiği başarılar ilçede büyük bir sevinç yarattı.

Canik Belediyesi sporcuları dünya şampiyonasında yarı finale yükseldi.

Samsun'un Canik Belediyesi, milli takımlara yeni sporcular kazandırmaya devam ediyor. Antalya'da düzenlenen 2023 IFMA Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Muaythai Milli Takımı'nda Türkiye'yi temsil eden Canikli milli sporcular Berkay Sezgin Demir, Beyzanur Durmuş ve Mustafa Eren Doğan, müsabakalarda gösterdiği performansla yarı finale yükseldi. Canikli milli sporcular yarı final karşılaşmalarına yönelik hazırlık çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken, sporcuların elde ettiği başarılar ilçeye büyük bir sevinç yaşattı.

Dünya Muaythai Şampiyonası'nda yarı finale yükselen Canikli milli sporcular Berkay Sezgin Demir, Mustafa Eren Doğan ve Beyzanur Durmuş, karşılaşma öncesi hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canikli milli sporcuları şampiyonada elde ettiği başarılardan dolayı tebrik ederek, sporcuların dünya şampiyonu olacaklarına yürekten inandıklarını söyledi.

Berkay Sezgin Demir yarı final karşılaşmasında Rus rakibi Matvei Skopov, Mustafa Eren Doğan Amerikalı rakibi Zoyirjon Zokirjonov ve Beyzanur Durmuş ise Rus Rakibi Katsiaryna Sakharava ile mücadele edecek. - SAMSUN