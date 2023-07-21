CANiK ACADEMY Sporcusu Alperen Kıvılcım, Endonezya'da birinci oldu

CANiK ACADEMY sportif atış eğitmeni ve CANiK Team sporcusu Alperen Kıvılcım, Endonezya'daki IPSC Kapolri CUP'ta birinci oldu. Endonezya Jakarta'da düzenlenen ve 350 elit atıcının yarıştığı IPSC Kapolri CUP'ta genel (Overall) ve Production Optic kategorilerinde yarışan Kıvılcım, CANiK'in ödüllü yarışma tabancası SFx RIVAL ile birinci oldu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada CANiK ve CANiK Academy'nin sportif atışa verdiği destek yeni bir başarıya daha imza attı. CANiK Academy sportif atış eğitmeni ve CANiK Team sporcusu Alperen Kıvılcım, IDPA'da elde ettiği Baltık ve Türkiye şampiyonluklarından sonra Asya'da da önemli bir şampiyonluk kazandı.

Endonezya Cakarta'da düzenlenen ve 350 elit atıcının yarıştığı IPSC Kapolri CUP'ta Genel (Overall) ve Production Optic kategorilerinde yarışan Alperen Kıvılcım, CANiK'in ödüllü yarışma tabancası SFx RIVAL ile birinci oldu.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"CANiK ürünleri ve CANiK Team sporcuları, kendi kulvarlarında şampiyonluklarına yenilerini eklemeye devam ederken, bugüne kadar elde ettiği başarılarla kendini kanıtlayan CANiK Academy de sportif atıcılık alanındaki temsilciliğini farklı bir boyuta taşıyor.Bugüne kadar Türkiye ve Avrupa'da pek çok en önemli turnuvaya ev sahipliği yapan CANiK ve CANiK Academy, tüm dünyada sportif atıcılığı daha üst düzeylere çıkarmak ve ateşli silahların bilinçli ve doğru kullanımına yönelik farkındalık kazandırmayı amaçlıyor.

"Bu amaç doğrultusunda CANiK'in vizyon projesi CANiK Academy, Alperen Kıvılcım'ın da yer aldığı deneyimli ve ödüllü kadrosuyla sportif atıcılık alanında daha kapsamlı eğitimler düzenlemek üzere düğmeye basıyor.Bilinçli ve güvenli kullanım ön planda olacakSportif atışta Türkiye ve Avrupa'nın en önemli turnuvalarına ev sahipliği yapan CANiK ve CANiK Academy, dünyanın en prestijli savunma sanayii fuarlarından IDEF'23'te de yerini alıyor."

IDEF'23'te CANiK ACADEMY'nin gelecek dönem hedeflerini aktaran CANiK Genel Müdürü C. Utku Aral, " 'Deneyim Öğretir' mottosu ile, Türkiye'nin kendi alanında ilk ve öncü eğitim akademisi olan CANiK ACADEMY, tüm dünyada satışı gerçekleştirilen ürünlerin bilinçli ve güvenli kullanımını amaçlayan eğitim programı ile Türkiye'nin savunma sanayisindeki güçlü üretim ve ihracat faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırıyor. Bugüne kadar ürün ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülkelerde atıcılık performansı çalışmaları ile birlikte özellikle sportif atıcılık ve asker- Kolluk Kuvvetleri personelinin beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak pek çok çalışma gerçekleştirdik. Bunu daha da yaygınlaştıracağız. Özellikle eğitim turizmine büyük katkı sunmayı da amaçladığımız yeni Çekmeköy Yerleşkemizde 25 milyon dolar yatırım ile CANiK ACADEMY için türünün tek örneği olan bir tesis inşa ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, Türkiye'nin sportif atışta söz sahibi olması amacıyla yoğun eğitimler gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca üniversite- sanayi işbirlikleri ile bilim ve teknolojiye katkı sağlamayı, üniversitelerin mühendislik ve spor bilimleri fakülteleri ile birlikte katma değer yaratacak projeler üretmeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte bildiğiniz gibi önümüzde IDEF 23 fuarımız var, fuarda CANiK ACADEMY önemli bir duyuru yapmayı planlamaktadır" dedi.