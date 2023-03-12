Yıllar geçiyor Caner değişmiyor! Mahkemelik olduğu hakeme söylediklerini yine kameralar yakaladı

Beşiktaş'ta oynarken Mete Kalkavan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 6 maç ceza alan ve mahkemelik olan Caner Erkin, bu kez Başakşehir formasıyla benzer bir durumda kameralara yakalandı. Hakem Kalkavan'a Januzaj'a çıkardığı kart sonrası bela okuyan ve kameralara yakalanan Caner'in görüntüsü çok konuşuldu.