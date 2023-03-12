Yıllar geçiyor Caner değişmiyor! Mahkemelik olduğu hakeme söylediklerini yine kameralar yakaladı
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Beşiktaş'ta oynarken Mete Kalkavan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 6 maç ceza alan ve mahkemelik olan Caner Erkin, bu kez Başakşehir formasıyla benzer bir durumda kameralara yakalandı. Hakem Kalkavan'a Januzaj'a çıkardığı kart sonrası bela okuyan ve kameralara yakalanan Caner'in görüntüsü çok konuşuldu.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında Başakşehir'in futbolcusu Adnan Januzaj, 35. dakikada kırmızı kart gördü.
Maçın 35. dakikasında dengesini kaybedip yere düşen Başakşehirli oyuncu, Gedson Fernandes'in ayaklarını yerden kesti. VAR'da izlenen pozisyonun ardından kırmızı kart çıktı.
Januzaj ve Başakşehirli futbolcular, hakem Mete Kalkavan'a itirazda bulundu. Ancak sonuç değişmedi. Kırmızı kartın ardından kameraya yakalanan Caner Erkin'in verdiği tepki sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
Yedek kulübesinde oturan Caner, kırmızı karttan sonra yerinden fırladı. Arkası dönük olan Mete Kalkavan'a doğru "Allah senin belanı versin" sözlerini sarf etti. Ancak hakem bu sözleri işitmedi. Caner'in verdiği tepki, 2018'deki maçı akıllara getirdi.
Caner, Beşiktaş forması giyerken Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan'a arkasından küfür ederken yakalanmıştı. TV görüntülerine yansıyan olaydan sonra Caner'e 6 maç ceza verilmişti. Bu olay yüzünden 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Caner, Tolgay Arslan'ın tanıklığı sonrası beraat etti.