Caner Erkin Tokat Olayını Değerlendirdi

Sakaryaspor'un oyuncusu Caner Erkin, Pendikspor maçında yaşanan tokat olayını açıklayarak özür diledi ve takım arkadaşına yönelik hakaretler sonrası sinirlenip böyle bir eylemde bulunduğunu ifade etti.

Sakaryaspor'un, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynadığı Pendikspor maçında takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat atan ve kadro dışı bırakılan deneyimli futbolcu Caner Erkin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şahsıma yönelik hakaretlerde bulunması ve korner atışını kullanmaya giderken de sözlerine devam etmesi üzerine döndüğümde kafa kafaya gelerek küfür etmesi neticesi bana ve kariyerime yakışmayan bir eylemde bulundum" dedi.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında dün oynanan müsabakada Pendikspor'a 4-1 mağlup oldu. Mücadeleye ise 77. dakikada yaşanan tokat olayı damga vurdu. Yeşil-siyahlılarda takım arkadaşı Burak Altıparmak ile gerginlik yaşayan Caner Erkin, hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Savunması alınan Caner Erkin ile Burak Altıparmak, teknik heyet ve yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Kadro dışı kalan Caner Erkin, sosyal medya hesabından yaşanan durum üzerine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Sakaryaspor camiası, dün oynadığımız Pendikspor karşılaşmasında takım arkadaşım ile yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğumu başta kıymetli Sakaryaspor camiası olmak üzere tüm futbolseverlere belirtmek isterim. Sakaryaspor gibi köklü bir camiaya transfer olduğum günden bu yana hem saha içinde hem saha dışında elimden gelen tüm çabayı göstererek yalnızca başarıya odaklandım. Takım arkadaşım Burak Altıparmak'ın girdiği bir pozisyon sonrasında maçı kazanma hırsıyla kendisine pas vermediği için sitemkar bir şekilde tepki gösterdim. Bu söylemimin ardından şahsıma yönelik hakaretlerde bulunması ve korner atışını kullanmaya giderken de sözlerine devam etmesi üzerine döndüğümde kafa kafaya gelerek küfür etmesi neticesi bana ve kariyerime yakışmayan bir eylemde bulundum. Takım kaptanı olarak böyle bir tartışmanın bu noktaya gelmesine izin vermemem ve maç içerisinde bu sebeple takımımı yalnız bırakmamam gerekirdi. Bunun için en başta camiamızdan ardından tüm futbolseverlerden özür diliyorum. Sakaryaspor'un başarısı ve sezon sonunda hak ettiği yerde olması için terimin son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğim." - SAKARYA

