Karşıyaka'nın eski çalıştırıcısı Candost Volkan, Kipaş İstiklalspor'la anlaştı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son hafta küme düşmekten kurtulan Karşıyaka'nın eski koçu Candost Volkan, Türkiye Basketbol Ligi ekibi Kipaş İstiklalspor ile sözleşme imzaladı.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmekten son hafta son salisede kurtulan ligin köklü ekibi Karşıyaka'nın eski çalıştırıcısı Candost Volkan, Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Kipaş İstiklalspor'la anlaştı. Kariyerinde daha önce yardımcı antrenör olarak görev yapan, kısa süre Yalovaspor'u çalıştıran Volkan sezon içinde Karşıyaka'ya imza atıp sezon bitmeden ayrılmıştı. Yeşil-kırmızılı ekip genç çalıştırıcı yönetiminde çıktığı 16 maçta 3 galibiyet, 13 mağlubiyetle düşme hattında kalmıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı