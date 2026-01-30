Haberler

Milli eskrimci Candeniz Berrak, Yıldızlar Dünya Kupası'nın Filibe ayağında şampiyon oldu

Bulgaristan'da düzenlenen Kılıç Eskrim Dünya Kupası'nda Türk sporcu Candeniz Berrak, yıldızlar kategorisinde finalde Kanada'lı rakibini yenerek altın madalya kazandı.

Gençler ve Yıldızlar Kılıç Eskrim Dünya Kupası'nın Bulgaristan'daki ayağına katılan Türk sporculardan Candeniz Berrak, yıldızlarda altın madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Filibe kentinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde, yıldızlar müsabakaları yapıldı.

Candeniz, finalde karşılaştığı Kanada'dan Andrew Chang Wang'ı 15-12 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

