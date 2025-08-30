Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışmasında Dereceye Girenler Açıklandı

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması'nda kadınlarda ve erkeklerde dereceye giren sporcular belirlendi.

DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU

Çanakkale Boğazı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu. Genel klasmanda kadınlarda Çiğdem Ezo Topaloğlu, 56 dakika 3 saniye ile birinci, Nil Kara 58 dakika 51 saniye ile ikinci, Aybike Su Irçağ 59 dakika 6 saniye ile üçüncü olurken; erkeklerde 51 dakika 3 saniye ile Steven Claes birinci, 56 dakika 15 saniye ile Özkan Dizdar ikinci, 58 dakika 59 saniye ile Denizhan Dağdelen üçüncü oldu.

