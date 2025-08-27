Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı'nda Şamandıra Zorunlu Hale Getirildi

İSTANBUL Boğazı'ndaki yüzme yarışı sırasında Rus sporcu Nikolai Svechnikov'un kaybolması nedeniyle Çanakkale'de bu yıl 38'incisi düzenlenecek Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı'nda yüzücü şamandırası zorunlu hale getirildi.

Çanakkale'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı'nın 38'incisi düzenlenecek. Yurt dışından 300, yurt içinden bin 150 olmak üzere toplam bin 450 yüzücünün katılacağı yarışta hazırlıklar devam ediyor. İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta düzenlenen 37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un karaya çıkamadığı belirlendi. Yaşanan bu olayın ardından Çanakkale Yüzme Yarışı Komitesi tarafından Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı'na katılacakların yüzme şamandırası kullanması zorunlu hale getirildi.

'YÜZÜCÜLERİMİZİN CAN GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ'

Çanakkale Yüzme Yarışı Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Bu sene Valiliğimiz, Yüzme Federasyonumuz ve Çanakkale Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması'nın 38'incisini düzenliyoruz. Yurt dışından 300, yurt içinden bin 150 olmak üzere toplam bin 450 yüzücümüz yarışacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sporcularımızın keyfi alması ve aynı zamanda spor yapması bizim ana hedefimizdir. Bu noktada misafirlerimizin ve yüzücülerimizin can güvenliği bizim için en önemli konudur. Daha önceki yıllarda yüzücülerimizin şamandıra kullanması zorun değil, isteğe bağlıydı. Geçen haftaki İstanbul yüzme yarışlarında yaşanan elim bir olay olan yabancı bir yüzücüye hala ulaşılamıyor olması, resmi kurumları ve biz yüzme komitesini bu konuda bir değerlendirme yapmak zorunluluğunda bıraktı. Resmi kurumların talebi doğrultusunda yüzme komitesi olarak bizim için en önemli şey yüzücü sağlığı olduğu için ayrıca Çanakkale Boğazı'nın, İstanbul Boğazı'ndan daha zor bir parkur olması nedeniyle bu yıl yüzücü şamandırasının kullanılması zorunlu hale getirildi" ifadelerine yer verildi.