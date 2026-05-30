Milli motosikletçi Can Öncü, İspanya'da 12. oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya ayağında ceza almasına rağmen gerilerden gelerek 12. sırayı elde etti. Diğer Türk pilot Kadir Erbay ise kaza yaparak yarışı tamamlayamadı.

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun İspanya'daki 6. ayağının ilk yarışını 12. tamamladı.

Organizasyonda sezonun 6. ayağının ilk yarışı, İspanya'daki MotorLand Aragon Pisti'nde gerçekleştirildi.

Can Öncü, Aragon'daki hafta sonunun 15 turluk ilk yarışına 4. sıradan başlaması gerekirken, sarı bayrak kuralına uymadığı gerekçesiyle ceza aldı ve yarışa 34. sıradan başlatıldı.

Yarışta iyi performans sergileyen ay-yıldızlı genç motosikletçi, gerilerden gelerek damalı bayrağı 12. sırada geçmeyi başardı.

Yarışta Ecosantagata Althea takımından İtalyan pilot Alessandro Zaccone birinci, AS BLU CRU takımından İspanyol motosikletçi Albert Arenas ikinci, PTR Triumph takımından İngiliz pilot Tom Booth-Amos, üçüncü oldu.

Wildcard ile Dünya Supersport Şampiyonası'nın Aragon ayağına davet edilen Türk motosikletçi Kadir Erbay ise hafta sonunun 15 turluk ilk yarışında bitime 6 tur kala yaşadığı kaza nedeniyle damalı bayrağı göremedi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda hafta sonunun ikinci ana yarışı, İspanya'da yarın saat 15.00'te başlayacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'de sert sözler! Kürsüden esti gürledi
Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi
Son halinini görenler tanıyamıyor!
Mourinho'dan Arda'ya kötü haber
2,5 yıl sonra Genel Merkez'de! İşte gelişi sırasında atılan slogan

Bir devrin sonu! Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

Kent ayağa kalktı! Emniyet müdürü bile sahaya indi
İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam