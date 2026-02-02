Haberler

Muğlalı sporcu Akpınar, Antalya'da madalyaları topladı

Muğlalı sporcu Akpınar, Antalya'da madalyaları topladı
Muğlalı sporcu Can Akpınar, Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 1 altın, 6 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. 200 Metre Karışık'ta Türkiye Şampiyonu oldu ve olimpiyat yolunda ilerliyor.

Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katılan Muğlalı sporcu Can Akpınar, 1 altın, 6 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak şampiyonaya damgasını vurdu. 200 Metre Karışık'ta Türkiye Şampiyonu olan Akpınar, olimpiyat yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Antalya, spor dünyasının prestijli organizasyonlarından biri olan Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Şampiyonaya Muğla'yı temsilen katılan genç sporcu Can Akpınar, farklı kategorilerde toplamda 8 madalya ile kürsünün müdavimi oldu.

Can Akpınar'ın şampiyonadaki en büyük başarısı, en zorlu kategorilerden biri olan 200 Metre Karışık yarışında geldi. Rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu unvanını kazanan sporcu, altın madalyayı boynuna taktı. Akpınar, bu başarısının yanı sıra 6 Gümüş Madalya, 1 Bronz Madalya kazanarak Muğla'ya büyük bir gurur yaşattı. - MUĞLA

