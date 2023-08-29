Çamlık FK'nin Yalın Ege Turan'ı Trabzonspor'a transfer oldu

Denizli'de faaliyet gösteren kulüpler arasında alt yapıya verdiği önem ve yetiştirdiği yıldız futbolcu adayları ile ön plana çıkan Çamlık FK'nin yetiştirdiği hücum oyuncusu Yalın Ege Turan, Trabzonspor'a transfer oldu.

Daha önce yetiştirdiği futbolcuları özellikle 4 büyük takım olmak üzere alt yapıda öne çıkan kulüplere vermesi ile adını duyuran Çamlık FK de bu defa hücum oyuncusu Yalın Ege Turan, Trabzonspor'a evet dedi. Birçok kulübün peşinde olduğu 2009 doğumlu başarılı futbolcu, Trabzonspor'un teklifini kabul ederek bordo-mavili formayı giyerek antrenmanlara başladı.

Transferi değerlendiren Çamlık FK Antrenörü Şenol Ünlü, Trabzonspor'un alt yapıya verdiği önem ve prensiplerinin uyuşması nedeniyle tercih ettiklerinin altını çizerek, "Bu faaliyetler ekip çalışması ile oluyor. Çalışıyor mücadele ediyor yetiştiriyoruz. Yalın Ege Turan gerçekten yetenekli bir futbolcu kendisini Trabzon'da daha da geliştireceğine inanıyorum. Orada da bu işini gerçek anlamda yapan bu işi bilen antrenörler olduğunu biliyoruz. Allah yolunu açık eylesin. İnşallah onu en kısa zamanda Trabzonspor A takımında ve genç milli takımlarda göreceğimizi umuyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ