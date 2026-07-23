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Çamardı Belediyesi Spor Kulübü, Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda ikinci oldu

Çamardı Belediyesi Spor Kulübü, Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda ikinci oldu
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Çamardı Belediyesi Spor Kulübü, Ankara'da düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda U13 kategorisinde takım halinde Türkiye ikincisi oldu. 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan takımda Ayşenur Utaş, Reyhan Akdağ ve Tenzile Sude Altan altın madalya alarak şampiyon oldu.

Çamardı Belediyesi Spor Kulübü, Ankara'da düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda takım halinde Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21-22 Temmuz'da düzenlenen şampiyonayı 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamlayan takım, U13 yaş kategorisinde Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Şampiyonada sporculardan Ayşenur Utaş, Reyhan Akdağ ve Tenzile Sude Altan altın madalya alarak Türkiye şampiyonu oldu.

Öte yandan Gizem Zehra Okcu Türkiye ikincisi olurken, Hiranur Batu, Kevser Bengisu, Zeynep Özşahin ve Gülseren Okcu Türkiye üçüncüsü olarak kürsüde yer aldı.

Nisanur Akarken de Türkiye beşinciliği elde ederek takıma puan kazandırdı.

Kaynak: AA / Muharrem Temel
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