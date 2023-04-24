Çağlar Söyüncü, sezon sonunda Atletico Madrid'e imza atıyor

Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, sezon sonunda Atletico Madrid'in yolunu tutuyor. Dünya devi, sezon sonunda İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitecek olan milli futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacak.

Brendan Rodgers'ın Leicester City'den ayrılmasının ardından üst üste 2 maçta ilk 11 başlayan Çağlar Söyüncü, sezon sonunda İngiliz ekibi ile yolları ayırıyor.

ÖN SÖZLEŞME İMZALANDI

The Atletic'te yer alan habere göre, Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile ön sözleşme imzaladı. Dünya devi, Leicester City ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacak.

SADECE 6 MAÇTA OYNAYABİLDİ

Çağlar Söyüncü bu sezon Leicester City formasıyla 6 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 439 dakika sahada kaldı.