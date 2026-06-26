Haberler

Çağlar, Kaan ve İrfan Can, Dünya Kupası'nda ilk kez oynadı

Çağlar, Kaan ve İrfan Can, Dünya Kupası'nda ilk kez oynadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın ABD ile oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu maçında Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan ve İrfan Can Kahveci, kariyerlerinde ilk kez Dünya Kupası'nda sahaya çıktı.

Milli futbolcular Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan ve İrfan Can Kahveci, ABD maçıyla FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez forma giydi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile mücadele etti. Millilerde bu müsabakada görev alan Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan ve İrfan Can Kahveci, Dünya Kupası'nda ilk kez forma giydi.

Maçta yedeklerde yer alan Çağlar 84. dakikada Zeki Çelik'in, Kaan 88. dakikada Orkun Kökçü ve İrfan da 90+2. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu. - LOS ANGELES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'yi son nefeste devirdik! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

Ülkede facianın boyutu büyüyor! Ölü sayısıyla ilgili tahmin korkunç
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı

Ünlü ismin cenazesinde olay! Kadınlar da saf tutmak isteyince...

Altında 7 ay sonra bir ilk! Uzmanlardan yatırımcıyı tedirgin eden tahmin

Altında 7 ay sonra bir ilk! Uzmanlardan tedirgin eden tahmin
Paraguay ve Avustralya yenişemedi! iki takım da son 32'de

Rakiplerimiz Paraguay ve Avustralya karşı karşıya geldi! İşte sonuç
Dünya yıldızları tribündeydi! Türkiye-ABD maçına damga vuran isimler

Maça damga vuran görüntüler
Çilemiz devam ediyor! A Milli Takımımız ABD karşısında da maça gol yiyerek başladı

Televizyonun karşısına geçenler büyük bir şokla karşı karşıya kaldı
Ukrayna'dan Rusya'ya 40 günlük 'etki operasyonu'

Rusya'ya dev operasyon başlıyor! Tam 40 gün sürecek