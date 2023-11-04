Çağdaş Bodrumspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u uzatmada mağlup etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Çağdaş Bodrumspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u normal süresi 72-72 biten maçın uzatma bölümünde 83-79 mağlup etti.
Salon: Menteşe
Hakemler: Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı, Nazlı Güngör
Çağdaş Bodrumspor: Artis 16, Can Uğur Öğüt, Warren 12, Alibegoviç 20, Ahmet Fatih Cantitiz, Hakan Yapar 8, Berkay Genç, Erkan Veyseloğlu, Moore 5, Ahmet Düverioğlu 2, Cavit Ege Havsa, Johnson 20
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 22, Ray 8, Perez 6, Upson 10, Gani Erdi Gülaslan, Can Kurt, Leon Harun Apaydın 11, Emircan Koşut 4, Onar 2, Ata Kahraman, Murat Erensoy, Bruinsma 16
1. Periyot: 26-20
Devre: 48-37
3. Periyot: 65-60
Normal süre: 72-72
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Çağdaş Bodrumspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u normal süresi 72-72 biten maçın uzatma bölümünde 83-79 mağlup etti.
Müsabakaya etkili başlayan Çağdaş Bodrumspor, ilk periyodu 26-20 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Çağdaş Bodrumspor, soyunma odasına 48-37 önde gitti.
Çekişmeli geçen mücadelenin 3. çeyreği 65-60 Çağdaş Bodrumspor üstünlüğünde geçildi. Normal süresi 72-72 sona eren maçta, ev sahibi takım sahadan 83-79 galip ayrıldı.