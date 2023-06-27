Çağdaş Bodrum Spor transferde hızlı başladı

Muğla temsilcisi Çağdaş Bodrum Spor, transferin startını verdi. Dış transferde ilk imzayı ABD'li uzun forvet Jaron Johnson'a attıran Bodrum ekibi, iç transferde de geçen sezon Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olan kadrosundan Hakan Yapar, Fatih Cantitiz ve Ege Havsa'yı takımda tuttu. Çağdaş Bodrum, Aliağa Petkimspor'dan pivot Ege Arar'la da imza aşamasına geldi.

Geçen sezon İtalya Basketbol Ligi takımlarından Pallacanestro Varese'de oynayan 31 yaşında, 2.01 boyundaki Jaron Johnson daha önce İsrail, Fransa ve Rusya'da da farklı takımlarda görev yaptı. Johnson geçen yıl İtalya'da 30.9 sayı, 5.2 ribaund, 2.2 asist gibi müthiş ortalama tutturdu.