Çağdaş Bodrum Spor, İstanbul Anka Spor'u Farklı Geçti

Bodrum Spor Salonu'nda oynanan Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 7. Hafta karşılaşmasında, Çağdaş Bodrum Spor, İstanbul Anka Spor'u 95-73'lük skorla mağlup etti ve ligdeki yoluna güçlü bir şekilde devam etti.

Maça Murat üzerinden bulunan sayılarla başlayan Çağdaş Bodrum Spor, ilk periyotta dengeli bir oyun sergiledi. Fatih Cantitiz, attığı 6 sayı ile ilk çeyreğin Çağdaş adına en skoreroyuncusu oldu. İlk çeyrek 19 - 19 beraberlikle sona erdi. İkinci çeyrekte Murat Esen'in üçlüğüyle başlayan Çağdaş Bodrum Spor, 5-0'lık bir seri yakaladı ve farkı açmaya başladı. Murat Esen, attığı 9 sayı ile ikinci çeyreğe damga vurdu ve takımını devreye 53 - 25 önde soktu. Üçüncü çeyrekte Langston Wilson'ın spektaküler smaçları ve ribauntlarıyla farkın kapanmasına izin vermeyen Çağdaş Bodrum Spor, çeyreği 76 - 59 önde tamamladı. Wilson'ın performansı maçın en keyifli anlarından birini oluşturdu.

Son çeyrekte Burak Erol'un üst üste bulduğu sayılarla fark iyice açıldı ve Çağdaş Bodrum Spor, genç oyuncularına da şans tanıyarak maçı 95 - 73 kazandı. - MUĞLA