Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz arasında kriz! Özrünü kabul etmedi

Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz arasında kriz! Özrünü kabul etmedi
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yenen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü'ye ayıp ettiğini söyleyerek özür dilemişti. Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, açıklamalarda bulunarak Çağdaş Atan'ın özrünü kabul etmediğini dile getirerek ''Çağdaş hoca bunun mahcubiyetini yaşamalı. Özrünü kabul etmiyorum." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yenen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü'ye çok büyük ayıp ettiğini söyledi. Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz'dab da Çağdaş Atan'ın bu sözlerine cevap geldi.

''HOCAYA ÇOK BÜYÜK AYIP ETTİM''

RAMS Başakşehir'i çalıştıran Çağdaş Atan, maç içinde Kasımpaşa kulübesiyle yaşanan gerginliğe değinerek, "Bugün çok büyük ayıp yaptım. Serhat Sütlü hocayla münakaşaya girdik. Çok da sevdiğim bir büyüğüm aslında. Niye öyle bir psikolojiye girdiğimi bilmiyorum. Özürle kapanacak bir hata değil. Yapmış olduğum hatanın mahcubiyetiyle yaşayacağım." yorumunu yapmıştı. Burak Yılmaz'dan bu sözlere cevap geldi.

''ÇAĞDAŞ HOCA BÖYLE BİR MAHCUBİYETİ YAŞAMALI''

Çağdaş Atan'a cevap veren Burak Yılmaz özrü kabul etmediğini belirterek, "Yapıp yapıp özür dilemek olmaz. İkinci golden sonra bizim kulübemize yapılan hareketi kimse kabul etmez. Çağdaş hoca böyle bir mahcubiyeti yaşamalı. Hiçbir 3 puanın, Avrupa'ya katılmanın bu değerlerden daha değerli olduğunu düşünmüyorum. Çağdaş hoca bunun mahcubiyetini yaşamalı. Özrünü kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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