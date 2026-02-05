Haberler

Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Konyaspor, Aliağa'ya patladı

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Çağdaş Atan'sız ilk maçında çıkan TÜMOSAN Konyaspor, Aliağa Futbol'u 5-0'lık skorla devirdi.

  • Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Aliağa Futbol'u 5-0 yendi.
  • Konyaspor, maç sonrası 9 puana ulaşırken, Aliağa FK 1 puanda kaldı.
  • Konyaspor'un bir sonraki maçı Eyüpspor deplasmanı, Aliağa'nınki ise Gençlerbirliği ile evinde olacak.

Çağdaş Atan ile yollarını ayıran TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında konuk ettiği Aliağa Futbol'u 5-0 yendi.

KONYASPOR'DAN İLK YARIDA GOL ŞOV

4. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Melih İbrahimoğlu'nun pasında Muleka'nın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, kale direğine de çarpan top ağlarla buluştu.6. dakikada yeşil-beyazlılar Tunahan Taşcı ile bir gol daha buldu ve skor 2-0 oldu.44. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e çıkardı. Jevtovic'in ortasında defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Tunahan Taşcı'nın şutunda defansa da çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu.

İYİ OYUN İKİNCİ YARIDA DA DEVAM ETTİ

Konyaspor ikinci yarıda da iyi oyununu sürdürdü.80. dakikada Enis Bardhi'nin uzaktan sert şutunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu ve fark dörde çıktı. Maçta son gol 88. dakikada geldi. Aliağa'da ceza sahası içinde Kerem Paykoç'un uzaklaştırmaya çalıştığı top, Kaan Adar'a çarparak ağlara gitti.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Konyaspor 9 puana ulaşırken, Aliağa FK 1 puanda kaldı. Kupada sonraki maçta Konyaspor, Eyüpspor'a konuk olacak. Aliağa ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

