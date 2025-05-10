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Çağdaş Atan'ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu

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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe'ye 4-1 yenildikleri maçın ardından basın toplantısı düzenledi. "Fenerbahçe karşısında galibiyetiniz yok" şeklindeki ifadeye oldukça sinirlenen Atan, o ifadeye, "Twitter soruları bunlar. Penaltıyı ben kaçırdım. Bilerek kaçırdım. Fenerbahçe'ye o yüzden kaybettik. Buradaki insanları zan altında bırakmayın. Ayıp ediyorsunuz!" yanıtını verdi.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 4-1 yenildikleri Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

"ATAK ÜSTÜNE ATAK YAPTIK"

Karşılaşmanın sonucunun adil olmadığını öne süren Atan, "Maçın bu skorla bitmesi, çok adil gibi gözükmüyor. Bizim maçı 1-0, 2-0'a getirmemiz gerekirken, son dönemdeki en büyük problemlerimizden birisi penaltı kaçırmak oldu. Biraz daha bulunduğumuz yere aidiyeti, yaptığımız işe saygıyı biraz daha öne çıkartmamız gerekiyor. Bence mükemmele yakın oyuna başladık, tamamen domine ettiğimiz, atak üstüne atak yaptık. Derbiden sonra Fenerbahçe'nin modunun düşük olacağını biliyorduk. Hiç moda sokmadık onları, istediğimiz gibi başladık. Aynı şey Göztepe maçında da oldu. İkinci yarıya yine iyi başladık ama maalesef kolay goller yedik. Büyük bir fırsatı kaçırdığımızı düşünüyorum." dedi.

"PENALTIYI BEN KAÇIRDIM, AYIP EDİYORSUNUZ"

Açıklamalarına devam eden ve basın mensuplarından soru alan Atan, "Fenerbahçe karşısında galibiyetiniz yok" şeklindeki ifadeye oldukça sinirlendi. Atan, o ifadeye, "Twitter soruları bunlar. Penaltıyı ben kaçırdım. Bilerek kaçırdım. Fenerbahçe'ye o yüzden kaybettik. Twitter soruları soruyorsunuz. Daha yaratıcı olmalısınız. Sosyal medyayı takip etmeden insanlara şirin gözükmek için tırnaklarıyla kazıyarak buralara gelmiş bir teknik adamı mağdur edecek soru sormanızı kınıyorum. Biraz daha yaratıcı olmanız lazım. Herkese söylemiyorum. Ancak sosyal medya sorularıyla buradaki insanları zan altında bırakmayın. Ayıp ediyorsunuz!" yanıtını verdi.

Çağdaş Atan'ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAli Tekdemir:

Fenerli olduğunu söylemem ama Galatasaray düşmanı olduğu zamanında yaptığı demeçlerden çıkıyor... Merak etme son maçınız bizimle senin ipinide düşmanın olduğu Galatasaray çekecek!!!

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Haber Yorumları8zp6zktxj8:

buda kendini nimetten sayiyor...

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