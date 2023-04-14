Çağdaş Atan'dan derin analiz! Galatasaray'ı durdurma planını anlattı

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray maçı öncesinde yapılan taktiksel çalışmaları anlattı. Atan, "4-2-3-1 dizilimin de görünse de 3-1-6'ya yoğunlaşıyorlar. Yüksek şiddetli pres yapıyorlar. Zaaflarını biliyoruz, hepsine çalıştık. Güzel bir maç olacak" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olan Kayserispor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamalarla rakibe yönelik çalışmaları derinlemesine anlattı.

İşte Atan'ın açıklamaları:

"Burada oynamak hiç kolay değil. Galatasaray kendi sahasında iyi bir atmosfer yaratıyor. Kendi oyunumuzu oynamaya ve izleyenlere güzel futbol izletmeye devam edeceğiz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum.

"BİZİM İÇİN 1. BÖLVE 2. BÖLGE ÖNEMLİ"

Bizim için önemli olan özellikle 1. bölgede ve 2. bölgede kazandığımız topları olumlu kullanabilmek. Eğer topu kazandığımız anda ilk pası doğru çıkabilirsek, rakibin arkasına çok rahat geçebileceğimiz pozisyonlar da yakalayabiliriz. Rakibin zaaflarından biri bu. 4-2-3-1 dizilimin de görünse de 3-1-6'ya yoğunlaşıyorlar. Yüksek şiddetli pres yapıyorlar. Hepsine çalıştık, güzel maç olacak.

"SAĞLIK DURUMU MANE'Yİ GETİRDİ"

Mane zaten oynatmak zorunda olduğumuz, performansı yüksek oyuncularımızdan biri. Ümraniyespor maçı da bizim için önemliydi. O maçı kazandığımız için ilk 5'e yaklaştık. Mane'yi özel olarak Galatasaray maçına saklamadık. Sağlık durumu Mane'yi getirtti.

"SPORLA UĞRAŞAN HERKES BİLİR"

Sporla uğraşan herkes bilir ki, arka adale sakatlığı 5-6 gün ister. Mane fedakarlık yapıp Ümraniye maçında 20-30 dk. oynayabileceğini söyledi. Hazır oldu.

"EN ÇOK KAZANAN TAKIM"

"Galatasaray, iç sahada en çok maç kazanan takım. Oyunun temposunu Galatasaray'a vermememiz gerekiyor. Birbirimizi duymakta bile zorlanacağımızı düşünüyorum ama maça iyi hazırlandık. Alabiliyorsak puan ya da puanlar almak için mücadele edeceğiz."