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CAF, Afrika Uluslar Kupası'nı 54 üye federasyonun çıkarına iki yılda bir düzenleyecek

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Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Afrika Uluslar Kupası'nın iki yılda bir yapılmaya devam edeceğini açıkladı. Kararın 54 üye federasyonun çıkarlarını korumak ve Afrika futbolunun gelişimini desteklemek amacıyla alındığı belirtildi.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), daha önce dört yılda bir düzenlenmesine yönelik karar alınan Afrika Uluslar Kupası'nın iki yılda bir yapılmaya devam edeceğini açıkladı.

CAF Başkanı Patrice Motsepe, konfederasyonun internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, kararın 54 üye federasyonun çıkarlarını korumak ve Afrika futbolunun gelişimini desteklemek amacıyla alındığını belirtti.

Motsepe, "Bu kararı alırken turnuvanın küresel ölçekte rekabet edebilecek ve futbolun gelişimine önemli katkılar sağlayabilecek düzeye ulaşmasının birkaç yıl süreceğini göz önünde bulundurduk." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl Kenya, Tanzanya ve Uganda'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı Afrika Uluslar Kupası, daha sonra 2028, 2031 ve 2033 yıllarında düzenlenecek.

Kaynak: AA
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