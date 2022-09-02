Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ç. Rizespor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Ç. Rizespor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı

Ç. Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Ç. Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Ç. Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Yeni Malatya Stadyumu'nda 3 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Yeşil-mavililer oynayacakları maç için gittikleri Malatya'da Yeni Malatyaspor Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde maçın hazırlıklarını tamamladı. Yapılan antrenman ısınma hareketleri ve düz koşu ile başladı. İdman 5'e 2 orta oyunu ile son buldu.

(Ali Maşalacı - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yeni Malatyaspor Rizespor Malatya Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title