Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Albayrak'ın dünya şampiyonalarında hedefi altın madalya Açıklaması

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, kadınlar ve erkeklerde genç milli takımların mücadele edeceği dünya şampiyonalarında altın madalyayı hedeflediklerini söyledi.

Halit Albayrak, Zeytinburnu Buz Adası'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İstanbul'un ev sahipliğinde yarın başlayacak 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nın zorlu bir turnuva olacağını anlatan Albayrak, "Hedefimiz tabii ki altın madalya. Millilerimiz geçen senenin şampiyonu, bir alt grupta şampiyon olarak bu gruba geldi. İlk defa bu klasmana çıktık. Türkiye tarihinde ilk defa ikinci klasman A Grubu'nda yer alacağız. Zor bir turnuva bizleri bekliyor ama altın madalya parolasıyla sahaya çıkacağız." diye konuştu.

Bulgaristan'da gerçekleştirilecek 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda millilerin güçlü rakiplerle karşılaşacağını belirten Halit Albayrak, " Bulgaristan'da hedefimiz altın. Genç kardeşlerimizin oradan da bir madalyayla geri döneceklerinden eminim." dedi.

"Motivasyonumuz çok yüksek"

Albayrak, milli takımların her çıktığı organizasyonda altın madalya hedefiyle oynamaya devam ettiğini vurguladı.

Milli takımlardaki seviyenin artmasıyla buz hokeyi branşının Türkiye genelinde daha da büyüyeceğini dile getiren Halit Albayrak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 15 yıl önce tesis sayısı 2 iken bugün 20 civarında tesisimiz var. Hem kulüpleşme sayısının artması hem de lisanslı sporcu sayımızın artması zaten en büyük hedeflerimiz. Bu hedeflere ulaştıkça milli takım seviyesindeki başarılarımız daha da artacak. Dünya şampiyonalarında aldığımız dereceleri aslında yaptığımız yatırımların meyvesi olarak görüyoruz. Elde ettiğimiz her başarı, Türkiye'nin yaklaşık 35 yıllık buz hokeyi tarihinde bugüne kadar alınmamış başarılar. Motivasyonumuz çok yüksek. Motivasyonumuzu korumaya devam ediyoruz. Her çıktığımız müsabakada altın hedefiyle oyunumuza devam ediyoruz."

Elde edilen başarılara adım adım gelindiğini vurgulayan Albayrak, "Benim buz hokeyi maceram aslında Zeytinburnu takımındaki madde bağımlısı gençlerin şampiyon oldukları ve Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda grup şampiyonu olduğu döneme kadar uzanıyor. Bu hikaye dizi de olmuştu. Bu süreç baktığınız zaman kısa gibi geliyor ama gerçekten büyük bir süreç. Sonunda bir başarı olduğu zaman bütün bu zorlu süreçler aslında iyi ki dediğimiz süreçler oluyor. Her güzelliğin bedeli olduğunu hepimiz biliyoruz. Büyütmeye, geliştirmeye, sporun tabana yayılması noktasında buz pisti olan illerimizde kulüp sayılarının artması noktasında çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"2026 yılını bol madalyalı ve kupalı bitirmeyi hedefliyoruz"

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, buz hokeyini tabana yayma konusunda mevcut projelerle ilgili bilgiler de verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının yetenek taraması projesinden bahseden Albayrak, şu değerlendirmede bulundu:

"İkinci sınıflarda yetenek taraması sonucunda seçilen çocukları buz hokeyi takımına alıyoruz. Samsun, Kocaeli ve Erzurum'da projeyi başlattık. Çok iyi gidiyor ve 4 sene önce başlayan çocuklar artık liglerimizde mücadele ediyor. Hatta milli takımımızda oynayan sporcular var. Bu projenin amaca ne kadar hizmet ettiğini milli takım formasını giydiğinde çok daha net hissetmiş ve görmüş olduk. Çocuklara kayma deneyimini yaşatarak önce bunun nasıl bir his olduğunu, ondan sonra bu konuda hem becerikli hem de bu konuyu seven kardeşlerimizin de kulüpler aracılığıyla da daha üst seviyeye geçmesini sağlıyoruz. Buz pisti olmayan illerde mobil buz pisti kurarak bu deneyimin farklı illerde de bir imkan sağlanması konusunda çalışmalarımız var."

Buz Hokeyi Federasyonunun 2026 yılı organizasyon takvimiyle ilgili de konuşan Albayrak, "Erkek milli takımımız, 2026 yılında Güney Afrika'da Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek. Kadınlarımız Hong Kong'da mücadele edecek. İstanbul'da ve Bulgaristan'da şampiyonalar başlayacak. Liglerimizde şampiyonalardan dolayı milli ara söz konusu. Haziran ayının sonuna kadar liglerimizi bitirmiş olacağız. Bir sonraki sezonun da ekim ayında başladığını öngörürsek hiç boşluk vermeden devam etmiş olacağız. İnşallah bu sene başarılarımıza başarı ekleyerek 2026'yı bol madalyalı ve bol kupalı bitirmeyi hedefliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.