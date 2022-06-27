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Büyükşehir Bisiklet Takımı, Türkiye Yol Şampiyonası şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Büyükşehir Bisiklet Takımı, Türkiye Yol Şampiyonası şampiyonu oldu

Sakarya Büyükşehir bisiklet takımı, Türkiye Yol Şampiyonası şampiyonu oldu.

Sakarya Büyükşehir bisiklet takımı, Türkiye Yol Şampiyonası şampiyonu oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yıldır kazandığı Türkiye Şampiyonu unvanı bu yıl da devam etti ve seri 4 yıla çıktı. Yarışlarda Büyükşehir Belediyesi sporcuları Mustafa Sayar 1'nci, Halil İbrahim Doğan 2'nci, Onur Balkan 3'ncü oldu. Bireysel yarışlarda madalya kürsüsünde sadece Büyükşehir Belediyesi bisikletçileri yer aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet takımı sporcuları, 23-26 Haziran tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleştirilen Türkiye Yol Şampiyonası'na damga vurdu. Bisiklet Şehri Sakarya'yı katıldıkları her yarışta başarıyla temsil eden pedallar, Gaziantep'te yeni bir rekora daha imza attı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı bisikletçileri, 4 yıldır üst üste Türkiye Şampiyonu olma başarısını devam ettirerek, kırılması zor bir seri yakalamış oldu.

Gaziantep'te gerçekleştirilen ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2022 faaliyet programında yer alan Türkiye Yol Şampiyonası kıyasıya çekişmeye sahne oldu. 120 kilometre boyunca çevrilen pedalların sonunda Büyükşehir Belediyesi sporcuları Mustafa Sayar 1'nci, Halil İbrahim Doğan 2'nci, Onur Balkan 3'ncü oldu. Bireysel yarışlarda madalya kürsüsünde sadece Büyükşehir Belediyesi bisikletçileri yer aldı. Bireysel başarılarını takım başarısıyla da taçlandıran Büyükşehir Bisiklet Takımı, takımlar sıralamasında da Türkiye Şampiyonluğunun sahibi oldu. Bu sonuçlarla birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yıldır kazandığı Türkiye Şampiyonu unvanı bu yıl da devam etti ve seri 4 yıla çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, Bisiklet Şehri Sakarya'ya elde ettikleri başarılarla gurur yaşatan tüm bisikletçiler tebrik edildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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