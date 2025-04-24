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Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin çocuk koşusu tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin çocuk koşusu tamamlandı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel düzenlediği çocuk koşusu tamamlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel düzenlediği çocuk koşusu tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesindeki Spor AŞ, kentte her yaştan vatandaşları sporla buluşturma misyonunu sürdürürken, 23 Nisan'da düzenlenen çocuk koşusu sağlıklı yaşam bilincinin aşılanması adına da büyük önem taşıdı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki etkinlik, 7-15 yaş grubundaki çocukların katılımıyla gerçekleşti.

Profesyonel eğitmenler eşliğinde ısınma hareketleri yapan çocuklar daha sonra kendileri için hazırlanan alana geçerek koşularını tamamladı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Spor
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