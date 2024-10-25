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Büyükşehir Basketbol, Sezona Teşvikiye Maçıyla Başlıyor

Büyükşehir Basketbol, Sezona Teşvikiye Maçıyla Başlıyor
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Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde sezonun ilk maçında 26 Ekim Cumartesi günü Teşvikiye'ye konuk olacak. Baş antrenör Önder Kaya, takımın son durumunu değerlendirerek galibiyet hedeflediklerini açıkladı.

Erkekler Basketbol 2. Liginde mücadele edecek Büyükşehir Basketbol ligin ilk haftasında 26 Ekim Cumartesi günü Teşvikiye'ye konuk olacak.

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı sezonun ilk karşılaşmasında 26 Ekim Cumartesi günü Teşvikiye'ye konuk olacak. Yaklaşık bir ay önce parkeye inen Büyükşehir Basket, Teşvikiye mücadeleye tam anlamıyla hazırlandı. Takımın son durumunu değerlendiren Baş antrenör Önder Kaya, "Yaklaşık bir ay önce parkeye inerek antrenmanlarımıza başladık. Bu süreçte birkaç sporcumuz sakatlık yaşadı. İyileşme süreçleri devam ediyor. Kısa zaman içerisinde yeniden aramıza katılacaklar. Kadromuzda bu ligi bilen tecrübeli oyuncular var, bu bizim avantajımız olacak. Onlara güveniyoruz. İnşallah galibiyetle başlayıp sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Teşvikiye iyi ve bu ligin en genç takımlarından biri. Çok koşan bir takım. Bizi de maç boyu koşturmak isteyeceklerdir. Biz rakibimize tecrübemizle karşılık vermeye çalışacağız. Maçın başından itibaren sertliğimizi ve dinamikliğimizi korursak karşılaşmayı kazanma şansımızı arttırırız" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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