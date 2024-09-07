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Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası Kayseri'de Düzenlendi

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Türkiye Badminton Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası, Kayseri'de yapıldı. Müsabakalar sonunda kazananlar belli oldu.

Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası, Kayseri'de düzenlendi.

Türkiye Badminton Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası, Kayseri'de yapıldı. Atatürk Spor Salonu'nda yapılan ve 5 gün süren müsabakalar, final karşılaşmalarının ardından sona erdi. Müsabakalar sonunda tek erkekler kategorisinde Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Emre Lale, tek kadınlar kategorisinde Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Özge Bayrak Bağcı, çift erkekler kategorisinde İl Özel İdare sporcuları Taha Emirhan Budak ve Ahculsamet Özdemir, çift kadınlarda Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü sporcuları Bengisu Erçetin ile Nazlı Can İnci, karışık çiftler kategorisinde ise Emre Sönmez ile Yasemen Bektaş birinci oldu. Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü kulüpler sıralamasında 490 puan alarak birinci oldu.

Karşılaşmaların ardından kupa töreni yapıldı. Kupa törenine Kayseri Gençlik ve Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Türkiye Badminton Federasyonu Asbaşkanları Zafer Şahin ve Aytekin Keleş, Gençlik ve Spor Talas İlçe Müdürü Ferdi Şafak, Kayseri Badminton İl Temsilcisi Hakan Erdoğan, sporcular, antrenörler hakemler ve kulüp idarecileri katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Kayseri Türkiye Güncel Spor

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