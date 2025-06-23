Büyükler Savate Combat Milli Takımı'nın Dünya Şampiyonası Hazırlık Kampı Çankırı'da Başladı

Büyükler Savate Combat Milli Takımı'nın Dünya Şampiyonası Hazırlık Kampı Çankırı'da Başladı
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Büyükler Savate Combat Milli Takımı, 2-6 Temmuz tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi 8 günlük hazırlık kampına Çankırı'da başladı. 4 kadın ve 7 erkek sporcu, antrenörler ve hakemlerle birlikte toplam 20 kişilik bir ekiple kampa katıldı.

Büyükler Savate Combat Milli Takımı'nın dünya şampiyonası hazırlık kampı Çankırı'da başladı.

Çankırı Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalara başlayan 4 kadın, 7 erkek sporcu, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde 2-6 Temmuz tarihinde yapılacak Savate Combat Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Savate Spor Branşı Genel Koordinatörü Satılmış Kibaroğlu, AA muhabirine, yapacakları 8 günlük kampın ardından dünya şampiyonasına katılacaklarını söyledi.

Çankırı'da 5-9 Şubat tarihinde yapılan Türkiye Şampiyonası'nın ardından milli takımları oluşturduklarını belirten Kibaroğlu, "Bu ilk resmi milli takımımız olacak. Dünyada ülkemizi, bayrağımızı onurla, gururla temsil edeceğiz inşallah. 11 kişilik bir kadroyla gidiyoruz. 4 bayan, 7 erkek, 3 hakem, 3 antrenörle gidiyoruz. Özel olarak tabii ki takımımızda boks desteği vermek üzere de bir boks antrenörümüz var. Ekibimiz toplamda 20 kişiyi buluyor." dedi.

Savatenin tarihinin Türkiye'de 1999 yılına dayandığını, 25 yıllık bir mücadelenin ardından resmi statü kazandıklarını dile getiren Kibaroğlu, "Şu anda Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Savate Spor Branşı olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Biz Türkiye Şampiyonası'nda 4 adet milli takımı seçtik. Büyükler combat, büyükler assaut, bu stil olarak değişiyor, hafif sert vuruş olarak. Yıldızlar assaut ve gençler assaut ??????? olmak üzere dört tane milli takım seçildi. Combat milli takımı Plovdiv'de yapılacak Dünya Combat Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Gençler assaut takımı Özbekistan'da ülkemizi assaut branşında temsil edecek. Aynı zamanda yıldızlar assaut takımı ülkemizi dünya kupasında yine Taşkent'te temsil edecek. Büyükler assaut takımı da Avusturya'da ülkemizi temsil edecek. Kamp çalışmalarımız arka arkaya sırası ile geliyor." ifadelerini kullandı.

Sporcuların kampı 30 Haziran'a kadar sürecek.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Spor
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