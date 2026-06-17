Haberler

Kayserispor Onursal Başkanı Büyükkılıç: "Herkes üzerine düşeni yaparsa başarırız"

Kayserispor Onursal Başkanı Büyükkılıç: 'Herkes üzerine düşeni yaparsa başarırız'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor Onursal Başkanı Memduh Büyükkılıç, takımın Süper Lig'e veda etmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını ancak önlerine bakacaklarını belirterek, herkesin üzerine düşeni yapması halinde Kayserispor'un yeniden hak ettiği noktaya geleceğini söyledi.

Kayserispor Onursal Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayserispor hakettiği noktaya gelecektir. Yeter ki herkes üzerine düşeni yapsın" dedi.

Kayserispor'un Süper Lig'e veda etmesinin üzüntüsü içerisinde olduklarını söyleyen Onursal Başkan Memduh Büyükkılıç, "Yıllarca Süper Lig'de olmasından gurur duyduğumuz takımımız, yeni sezonda TFF 1. Lig'de olacak. Elbette bunun burukluğu içerisindeyiz. Ancak geçmişe takılı kalmadan önümüze bakacağız. Kayserispor'un yeniden Süper Lig'e yükselmesi için çabalayacağız" dedi.

Büyükkılıç konuşmasında, "Hep beraber Kayserispor'a sahip çıkmalıyız. Sahip çıkanları da desteklemeliyiz. Herkes üzerine düşeni yaparsa başarırız ve bu takımı hak ettiği noktaya getiririz" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Seferihisar Belediyesi'ne operasyon! Veli Ağbaba'nın danışmanı da gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon! Veli Ağbaba'nın danışmanı da gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

Daha 21 yaşında! Erbil'in yaptığı ahlaksız teklifi ifşa etti

Samet Akaydın'dan eleştirilere tepki: Korkudan bir şey yapamıyoruz

Takımdaki ortamı anlatırken sesi titredi: Korkudan...
Bu maçta yok yok! 4 gol, VAR ve penaltı, işte kazanan

Futbolseverler bu maçta her şeyi izledi, işte kazanan
Altın için dikkat çeken tahmin: Yaz sonu gram altın...

Altın için dikkat çeken tahmin: Yaz sonu gram altın...
Eşinin hastalığına çare ararken buldu! Deva olmadığı dert yok

Eşinin hastalığına çare ararken buldu! Deva olmadığı dert yok
Gören aile binası sansa da içerisi çok başka! Ekipler bile inanamadı

Gören aile binası sansa da içerisi çok başka! Ekipler bile inanamadı
Haaland Dünya Kupası'na rekorla başladı! İlk maçında Norveç tarihine geçti

Bu adamı kim durduracak? Siz uyurken tarihe geçti