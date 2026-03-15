Büyükçekmece-Fenerbahçe maçında olay: Başkanın talimatıyla kadın ve çocuklar darp edildi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden Fenerbahçe Beko, 91-85 galip ayrıldı.

MAÇ SONUNDA OLAYLAR ÇIKTI

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritçi, sosyal medya platformundaki hesabından açıklamalarda bulundu.

KADIN VE ÇOCUKLARA DARP TALİMATI

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritçi, Onvo Büyükçekmece Basketbol ile oynadıkları mücadelenin ardından "Kulüp başkanı, kendi adamlarını seferber ederek aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir gruba küfür ve darp talimatı verdi." açıklamasını yaptı.

Ciritçi, "Büyükçekmece Basketbol maçında yaşanan yakışıksız olaylar hakkında" başlığıyla yayımladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Büyükçekmece Basketbol Kulübü başkanından kadın ve çocuklara yönelik darp ve küfür skandalı. Kulüp başkanı, kendi adamlarını seferber ederek aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir gruba küfür ve darp talimatı verdi. Bu davranış, basketbol gibi elit bir sporun imajına tamamen zıt şekilde, ailelerin ve çocukların bulunduğu bir ortamda gerçekleşti. Saldırı sırasında bazı mağdurlar hafif yaralandı ancak ciddi bir tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmadı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafları ayırarak soruşturma başlattı. Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğüne tüm şikayetlerimizi ilettik. Taraftarımızın emniyetini sağlayan kıymetli emniyet görevlilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz."