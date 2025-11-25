Haberler

Büyük umutlarla transfer olmuştu! Yıldız futbolcu izinsiz olarak Türkiye'den ayrıldı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, 23 yaşındaki Brezilyalı forvet Luan Campos'un takımdan izinsiz ayrıldığını duyurdu. Genç oyuncunun, ailesiyle birlikte dün gece geç saatlerde tesislerden eşyalarını alarak Türkiye'den ayrıldığı belirtildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, büyük umutlarla transfer edilen 23 yaşındaki Brezilyalı forvet Luan Campos'un takımdan izinsiz ayrıldığını açıkladı.

İZİNSİZ OLARAK TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Kırmızı-beyazlılar, Luan Campos'un ailesiyle birlikte dün gece geç saatlerde tesislerden eşyalarını alarak önce Sivas, daha sonra da Türkiye'den ayrıldığını belirtti. Sivasspor kulübü yetkililerinin telefonlarına yanıt vermeyen Campos'un, takımla hiçbir iletişime geçmeden şehri terk ettiği ifade edildi. Olayın ardından kulüp, kamuoyuna resmi bir açıklama yayınladı.

Sivasspor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcularımızdan Luan Campos, dün gece geç saatte eşyalarını da alarak izinsiz şekilde ve hiçbir gerekçe bildirmeden tesislerimizi terk etmiş; bunu takiben, yasal temsilcisi olmayan bir kişi tarafından gönderilen mevzuata aykırı bir bildirim ile taraflar arasındaki sözleşmenin feshedildiği tarafımıza iletilmiştir. Futbolcunun usulüne uygun fesih bildirimi beklenmekte olup, bunun alınmasını takiben sözleşmenin haklı neden olmaksızın feshi nedeniyle yetkili merciler önünde futbolcu aleyhine gerekli hukuki adımlar atılacaktır. Özbelsan Sivasspor olarak, kulübümüzün haklarını korumak ve camiamızın menfaatini en üst düzeyde savunmak temel önceliğimizdir. Kurumsal yapımız ve profesyonel ilkelerimiz doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğimizi bildirir, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

