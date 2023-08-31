Büyük Taarruz Zaferi Kupası Tenis Turnuvası Tamamlandı

Büyük Taarruz Zaferinin 101'nci yılı dolayısıyla düzenlenen Zafer Kupası Tenis Turnuvaları tamamlanırken, dereceye girenler ödüllerini aldı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tenis İl Temsilciliği tarafından Zafer haftası dolayısıyla "Zafer Kupası Tenis Turnuvası" düzenlendi. Kocatepe Spor Kompleksinde yapılan turnuvalarda yaklaşık 80 sporcu ter döktü.

9, 10 ve 12 yaş kategorilerinde yapılan müsabakalar sonucunda birinci olan sporcular zafer kupasına sahip olurken ikinci, üçüncü ve dördüncü olan sporcular madalya aldı.9 yaş kategorisinde erkeklerde Bülent Eymen Kurt, kızlarda Alya acar birinci, 10 yaş kategorisinde kızlarda Hatice Acar, erkeklerde İsmail Doruk Kocaöz birinci ve 12 yaş kategorisinde kızlarda Eslem Aykın, erkeklerde Emir Oğuz birinci olarak zafer kupasının sahibi oldu.

Kupa ve madalya töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "101'nci yıl önce kazanılan Büyük Taarruz Zaferini Afyonkarahisar'da coşkuyla kutluyoruz. Bu tür özel spor faaliyetleri sporcuları hem eğlendirsin hem de yarışmalara hazırlasın istiyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz tenis turnuvalarında Dinar'dan ve il merkezinden olmak üzere 80 sporcu katılım sağladı. Emek veren antrenörlerime ve sporcularıma yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Ödül töreni İl Müdürü Kasapoğlu ile Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen'in sporculara kupa ve madalya takdim etmesiyle tamamlandı. - AFYONKARAHİSAR