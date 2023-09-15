Büyük heyecana son 4 gün! Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. eleme turu kura çekimi 19 Eylül Salı günü yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, kura çekiminin Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleştirileceği belirtildi. Bu turda, ön eleme turu sonrasında tur atlayan 14 Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı ve TFF 3. Lig'den 48 takım olmak üzere toplam 62 takımın katılacağı ifade edildi.