Büyük coşku! Galatasaray'ın yeni yıldızı Osimhen İstanbul'da

Büyük coşku! Galatasaray'ın yeni yıldızı Osimhen İstanbul'da
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Büyük coşku! Galatasaray'ın yeni yıldızı Osimhen İstanbul'da
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Galatasaray'ın Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattıği yıldız golcü Victor Osimhen, İstanbul'a geldi. Osimhen'i havalimanında taraftarlar karşıladı. Osimhen havalimanında yaptığı ilk açıklamasında "Galatasaray'ı çok seviyorum. Şu anki duygularımı nasıl tarif edeceğimi ben de bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Sevdiğim yere geri geldim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen'i taşıyan uçak İstanbul'a ulaştı. Osimhen'i havalimanında taraftarlar karşıladı.

Galatasaray, dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen ile anlaşma sağladı. Yapılan pazarlıkların ardından hem oyuncu hem de klübü Napoli sarı kırmızılıların teklifine evet dedi.

VE OSİMHEN İSTANBUL'DA...

Anlaşmanın sağlanmasının ardından yola çıkan Osimhen, İstanbul'a indi. Yıldız oyuncu Osimhen, transferi bitirmek için özel bir uçakla İstanbul'a geldi.

Osimhen havalimanında yaptığı ilk açıklamasında " Galatasaray'ı çok seviyorum. Şu anki duygularımı nasıl tarif edeceğimi ben de bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Sevdiğim yere geri geldim" ifadelerini kullandı.

BONSERVİS BEDELİ 75 MİLYON EURO

Galatasaray, 25 yaşındaki yıldız için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakamın 40 milyon eurosunun peşin, kalan 35 milyonunun ise 2026 yılı sonuna kadar ödenmesi planlanıyor.

YILLIK 16 MİLYON EURO KAZANACAK

Osimhen'in Galatasaray'dan yıllık 16 milyon euro kazanması bekleniyor. Galatasaray, 2 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta Lazio ile karşı karşıya gelecek.

LAZİO MAÇI ÖNCESİ İMZA ATACAK

Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen transferini bu dev maç öncesinde taraftarına duyurmayı ve imzayı resmileştirmeyi hedefliyor.

OSİMHEN'İN GALATASARAY PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayı 41 resmi maçta terleten Victor Osimhen, takımına 37 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

ADAM HOŞ GELDİN ??

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Haber YorumlarıMihrali:

en zengin kulüp gs. 75 milyon euro iyi para. bir futbolcuya bunca para verebildiklerine göre kaynak sağlam demektir

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Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Kara para merkezî,düne kadar futbolcu maaşını veremiyordu nereden geliyor merak etmeyin pek yakında kaynağı ortaya çıkar

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