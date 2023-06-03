Büyük bir hayali daha var! 41 yaşındaki Ibrahimovic, futbola devam etme kararı aldı

İtalya Serie A devi Milan'da top koşturan Zlatan Ibrahimovic, 1 yıl daha futbol oynamak istiyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcu yaptığı açıklamada, "Vazgeçecek biri değilim. Ama yaptığınız işte de neşe olmalı, futbol oynarken huzur bulmaktan kendimi alamıyorum. Sanırım hala verecek bir şeyim var." dedi. İsveçli futbolcunun en büyük hayali milli takımla 2024 Avrupa Şampiyonası'nda boy göstermek.

Milan'da bu sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 4 maçta forma giyebilen Zlatan Ibrahimovic, 41 yaşında olmasına rağmen futbol oynamaya devam etmek istiyor.

"SANIRIM HALA VERECEK BİR ŞEYİM VAR"

Ibrahimovic, La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada, "Vazgeçecek biri değilim. Ama yaptığınız işte de neşe olmalı, futbol oynarken huzur bulmaktan kendimi alamıyorum. Sanırım hala verecek bir şeyim var. Bırakmayı düşünmek mi? Hiç sanmıyorum. Oynamaya devam etmek istiyorum. Kafam çok güçlü, her döndüğümde kendimi Superman gibi hissediyorum ama dengeye sahip olmalıyım.'' ifadelerini kullandı.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA OYNAMAK İSTİYOR

Sakatlıklar nedeniyle bu sezon formayı unutan Ibrahimovic, gelecek sezon düzenli forma şansı bularak formunu yakalamak istiyor. İsveçli futbolcunun kariyerinin son aşamasında en büyük hayali 2024 Avrupa Şampiyonası'nda boy göstermek.