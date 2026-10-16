Büyük Astsubay Platformu: 'Astsubaylar ayrıcalık değil, yıllardır ertelenen haklarının teslimini istiyor'

(ANKARA) - Büyük Astsubay Platformu tarafından 17 Ekim 2026 Astsubaylar Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, astsubayların öğrenim düzeyine uygun başlangıç derece ve kademelerinin belirlenmesi, yapılacak düzenlemenin emeklilere ve hak sahiplerine de yansıtılması istenerek, "17 Ekim'in ardından geriye yalnızca kutlama mesajları değil, çözüm yönünde atılmış somut adımlar kalmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Büyük Astsubay Platformu, 17 Ekim 2026 Astsubaylar Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bilinen bir sorun, hangi gerekçeyle ve ne zamana kadar bekletilebilir" sorusu yöneltilerek astsubayların özlük hakları, emeklilik sistemi, sosyal imkanları ve çalışma koşullarına ilişkin talepler sıralandı.

Platformun açıklamasında, astsubayların öğrenim düzeyine uygun başlangıç derece ve kademelerinin belirlenmesi, yapılacak düzenlemenin emeklilere ve hak sahiplerine de yansıtılması istendi. Hizmet süresi, derece-kademe, emeklilik sistemi, primler ve emekliliğe yansıyan ödeme unsurlarının birlikte ele alınması gerektiği belirtilirken, aylıklardaki rakamsal artışın yanı sıra satın alma gücünün de gözetilmesi gerektiği vurgulandı. Orduevi, kamp ve lojman uygulamalarında koşulların açık olması ve uygulamaların mesleki saygınlığı zedelememesi gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, görev sırasında yaşandığı öne sürülen psikolojik baskı ve kötü muamele iddialarının ciddiyetle incelenmesi, personelin sorunlarını iletebileceği güvenilir kanalların güçlendirilmesi talep edildi.

Açıklamada, "17 Ekim'de şehitlerimizi anacak, gazilerimize minnetimizi sunacak, meslek dayanışmamızı vurgulayacağız. Bunların yanında çalışanların, emeklilerin, dul ve yetimlerin hayatına dokunacak adımlar da konuşulmalıdır. Astsubaylar ayrıcalık değil, yıllardır ertelenen haklarının teslimini istiyor. 17 Ekim'in ardından geriye yalnızca kutlama mesajları değil, çözüm yönünde atılmış somut adımlar kalmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA