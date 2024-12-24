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Büyük Ankara Koşusu 29 Aralık'ta Gerçekleşecek

Büyük Ankara Koşusu 29 Aralık'ta Gerçekleşecek
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Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin anısına düzenlenen 89.Büyük Ankara Koşusu hakkında bilgiler verdi. Bu yıl 29 Aralık'ta yapılacak olan koşu, yaklaşık 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, "Paris Maratonu sırasında Paris'te ikinci bir maraton da oluyor ve 45 bin kişi sadece maraton koşuyor. Bu sene 52 bin kişi koştu. 50 bin kişinin koştuğu bir bilinçle 3 bin kişinin koştuğu bir bilinci karşılaştırmamak gerekiyor" dedi.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişi sebebiyle düzenlenen 89.Büyük Ankara Koşusu 29 Aralık Pazar günü saat 11.00'de yapılacak. Büyük Atatürk Koşusu öncesinde Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) bir basın açıklaması yaptı.

"Pandemi zamanında katılım az bile olsa yapılmıştır"

Atatürk'ün Ankara'ya gelişi anısına düzenlenen koşunun önemine değinen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Karadağ, "Bu koşu, Mustafa Kemal'in Ankara'ya ilk girdiği Dikmen Keklik Pınarı mevkiinden başlamakta ve geleneksel olarak Ulus'a uzanan bir parkurda yapılmaktadır. Parkurda birtakım değişiklikler olmak mecburiyeti olmuştur. Valiliğimizin onayıyla ve ihtiyaçlardan dolayı parkur şu an Dikmen Keklik Pınarı'ndan başlayıp Ankara Garı'nın önünde bitmektedir. Güzel bir parkur olmakta yaklaşık 10 kilometrelik bir parkur. Birçok katılımcının bizleri onore ettiği bir müsabakadır. Bu müsabaka her yıl yapılmakta pandemi zamanında bile katılım az bile olsa yapılmıştır" diye konuştu.

"50 bin kişinin koştuğu bir bilinçle 3 bin kişinin koştuğu bir bilinci karşılaştırmamak gerekiyor"

Trafiğin aksatılmaması için parkurun değiştirilmesine ilişkin konuşan Karadağ, "Bazı yarışlarda, herkeste bu atletizm bilincini yeteri kadar geliştirdiğimiz zaman inanın ki çok haklı olacaksınız. Paris Maratonu sırasında Paris'te ikinci bir maraton da oluyor ve 45 bin kişi sadece maraton koşuyor. Bu sene 52 bin kişi koştu. 50 bin kişinin koştuğu bir bilinçle 3 bin kişinin koştuğu bir bilinci karşılaştırmamak gerekiyor. İnşallah atletizmi önümüzdeki yıllarda çok daha fazla sevdireceğiz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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