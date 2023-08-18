BUÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencileri Türkiye Şampiyonasında Birinci Oldu

İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Kerem Carban ve Berkay Ömer Öğretir, birinciliğe ulaşarak Türkiye şampiyonu oldu.

İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Kerem Carban ve Berkay Ömer Öğretir, birinciliğe ulaşarak Türkiye şampiyonu oldu.

Ağustos ayı içerisinde İstanbul'da düzenlenen Türkiye Arena Kulüplerarası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakaları tamamlandı. Müsabakalarda mücadele eden BUÜ Spor Bilimleri FakültesiAntrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Kerem Carban ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Berkay Ömer Öğretir şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonada 200m kurbağalama yarışında elde ettiği 2.11.24'lük derecesi ile Açık Yaş Erkekler Türkiye Şampiyonu olan Berkay Ömer Öğretir, 100m kurbağalama yarışında yüzdüğü 1.00.00 derecesi ile de aynı kategoride şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Ayrıca 4x100m Karışık Açık Yaş Mix Bayrak yarışında mücadele eden Berkay Ömer Öğretir, Berke Saka, Nida Eliz Üstündağ ve Ela Naz Özdemir'den oluşan takımda elde ettikleri 3.50.75 dereceleri ile yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

BUÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Kerem Carban ise 200m serbest yarışında yüzdüğü 1.50.21 derecesi ile Açık Yaş Erkekler Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazanmayı bildi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Berkay Ömer Öğretir ve Kerem Carban ile Fakülte yöneticilerini ve antrenörleritebrik ederek başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu. - BURSA