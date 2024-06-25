BUÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencileri Olimpiyat Kotası Aldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nde lisans eğitimine devam eden milli sporcular Berkay Ömer Öğretir ve Berke Akçam, Avrupa Şampiyonalarında gösterdikleri üstün performansların ardından Olimpiyat kotası almayı başardı.

BUÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 100 metre kurbağalamada gümüş madalya kazanarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası aldı. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Berke Akçam ise İtalya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engel yarı finalinde 48.14'lük derecesiyle Olimpiyatlara katılma hakkı kazandı.

Rektör Yılmaz: "Gurur duyuyoruz"

Elde edilen başarı Üniversite yönetimi, akademik ve idari personelin yanı sıra BUÜ öğrencileri de mutlu etti. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, milli sporcuları tebrik etti. Spor, kültür ve sanatın her alanında yer alan genç nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Rektör Yılmaz; "Öğrencilerimizin hayatın içerisinde yer almaları, spor, sanat ve kültürel konularda kendilerini geliştirmeleri için son yıllarda önemli yatırımlar yaptık. Gençlerin sosyalleşmesi ve kendilerini geliştirmeleri bizim için ayrı bir önem taşıyor. Bu çerçevede genç sporcularımız için de yerel yönetimler ve bakanlıklarımızın desteğiyle yeni tesisler inşa ettik. Öğrencilerimiz bu tesislerde antrenman yapıyor ve kendilerini geliştirmeye devam ediyorlar. Uluslararası arenada daha önce de önemli dereceler yapan gençlerimiz oldu. Bu son Avrupa Şampiyonalarında derece yapan ve Olimpiyat kotası alan öğrencilerimiz Berkay Ömer Öğretir ve Berke Akçam'ı gönülden tebrik ediyoruz. Çok daha iyi derecelere ulaşacaklarına inandığımız milli sporcularımıza Olimpiyatlarda da üstün başarılar diliyoruz" dedi.

BUÜ'lü öğrenciler de sosyal medya hesaplarından sporcu arkadaşlarını tebrik etti. - BURSA