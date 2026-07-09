BUÜ kadın hentbol takımından çifte gurur

Samsun'da 14-23 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenen ÜNİLİG Yaz Spor Festivali kapsamındaki Üniversitelerarası Türkiye Hentbol Şampiyonası'nı namağlup tamamlayarak şampiyon olan BUÜ Kadın Hentbol Takımı, bu başarısını plajda da sürdürdü.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 1-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Üniversitelerarası Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası'nda da kürsünün en üst basamağına çıkan BUÜ Kadın Hentbol Takımı, böylece çok kısa bir zaman dilimi içinde iki farklı branşta Türkiye şampiyonluğu elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Rektör Yılmaz'dan tebrik

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, her iki turnuvada da sergilenen üstün performanstan büyük bir gurur duyduklarını ifade etti. Kısa zamanda gelen bu kazanımların, planlı ve özverili bir çalışmanın ürünü olduğuna dikkat çeken Rektör Yılmaz, kurumu spor sahalarında en iyi şekilde temsil eden sporcuları, teknik kadroyu ve idari ekibi kutlayarak başarı grafiğinin gelecekte de artarak devam etmesini temenni etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı