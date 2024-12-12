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Bütün İspanya Samet Akaydın'ı konuşuyor

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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olması İspanyol basınında geniş yer buldu. İspanyol medyası, Fenerbahçe'nin bu mağlubiyeti ve Samet Akaydin'in hatalı oyununu manşetlerine taşıdı.

Süper Lig devi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi. İspanyol basını, Athletic'in galibiyetine geniş yer ayırırken Samet Akaydin'in 1. gole sebebiyet veren hatasını da manşetlerine taşıdı.

İşte o manşetler;

Marca'nın Inaki Williams'ın 2 gol atmasına vurgu yaptığı haberinde, "Athletic, Fenerbahçe'yi muhteşem Inaki Williams ile devirdi" ifadeleri yer aldı.

El Correo'da yer alan haberde, "Athletic, Mourinho'nun Fenerbahçe'sini perişan etti." denildi.

El Pais'te Fenerbahçe galibiyetinde Inaki Williams'ı ön plana çıkardı. El Pais'in haberinde, "Inaki Williams, Mourinho'nun Fenerbahçe'sini yok etti." diye belirtildi.

AS'ta ise, "Fenerbahçe ve Mourinho, Athletic gibi sert bir rakip karşısında güçsüz göründü" denilerek Athletic'in Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğuna oturduğu belirtildi.

Mundo Deportivo ise Athletic'in Fenerbahçe galibiyetini, "Athletic, Türkiye'de Mourinho'nun takımını 2-0 yenerek Avrupa Ligi'nin lideri oldu." şeklinde manşetlerine taşıdı. Haberde, "Samet Akaydin'in yaptığı hata Athletic'i öne geçirdi. Türkler bundan sonra akıldan ziyade yürekle çabaladılar ancak Bilbao takımının sağlamlığı karşısında çöktüler." denildi.

Claro Sports haberinde Samet Akaydin'in Athletic'e golü getiren hatasına yer verdi. Inaki Williams'ın golüyle sonuçlanan pozisyon için, "Samet Akaydin'ın Inaki Williams'ın golüyle sonuçlanan hatası Jose Mourinho'yu şaşkına çevirdi." ifadeleri kullanıldı.

Bütün İspanya Samet Akaydın'ı konuşuyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıYasar Unal:

Doğal değil mi? Bu arkadsşa 4 milyon euro vermek büyük bir yönetim başarısı gerçekten!

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Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

Samet büyük takım oyuncusu değil , bu göremeyenlerde büyük takım yöneticisi olamaz

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Samet Akaydın Yapının tuttuğu bir ajan hala anlamadınız mı?

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

ssaha 11 oyuncu, teknik direktör taktiği varken suçlu samet mi oldu?

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Haber Yorumlarıkoray hüseyin kılıç:

sübyancıya sorsan fenerbahçenin kadrosu gelmiş geçmiş en iyi kadro der diyoduya yeterki bana yol versinler ondan sonra görün haahahhaha yavvv ne komik bir camia

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

İsp futbolcu , videosunu izlediği savunma oyuncusunun açıklarını saptıyor ve ona göre pozisyon alıp hücum ediyorum diyor.. Bizimkiler kaç kez izledi acaba...

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Haber YorumlarıZANDAR :

FENERHATÇE HİÇ BİR ZAMAN AVRUPA STANDARTLARINDA BİR TAKIM OLAMAZ. BU YÜZDEN FENERHATÇELİLER HİÇ ÜZÜLMESİN. FENERHATÇE TÜRK FUTBOLUNUN YÜZ KARASI. KARA LEKESİ. FENERHATÇELİ OLMAK ÇOK ZOOOOOR ÇOOOK. NEFRET EDİYORSUNUZ AMA BIRAKMAYI DA KENDİNİZE YEDİREMİYORSUNUZ, İŞTE ÖYLE PİS BİR DURUM.

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