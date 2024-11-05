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Bütün dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Trabzonspor maçı sonrası yaptığı hareketler ve paylaşımlar, dünya gündemine oturdu. Teknik adamın "Trabzonspor maçındaki pozisyonu Instagram'a koyacağım. Çok fazla olmasa da yaklaşık 5 milyondan fazla izlenecektir." dediği paylaşımı 7.6 milyon izlendi.

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Trabzonspor maçının ardından bir kez daha dünyada manşet oldu.

DEDİĞİ RAKAMDAN FAZLA İZLENDİ

Bu arada Portekizli antrenörün, "Trabzonspor maçındaki pozisyonu Instagram'a koyacağım. Çok fazla olmasa da yaklaşık 5 milyondan fazla izlenecektir." dediği paylaşımı 7.6 milyon izlendi.

Mourinho için atılan manşetler şöyle;

DAILY MAIL: Jose Mourinho, son dakikadaki golünün ardından diz üstü kayma sevincinde gülünç bir şekilde başarısız oldu. Ardından hakeme karşı sekiz dakikalık bir tirad atmaya başladı. Mourinho maçın sonucundan memnun olsa da, konuşmasında Türkiye'deki sistemden ne kadar hoşlanmadığına odaklandı.

THE SUN (İNGİLTERE): Özel bir gaf. Mourinho diz üstü kaymasıyla yaptığı komik sevinçte yere çakıldı, yüz üstü çimlere düştü. Özel Biri, imza hareketi olan diz kaymasını gerçekleştirmek için sahaya koşsa da Porto ve Real Madrid dönemlerindekinin aksine bu kez hareketi başaramadı.

MARCA: (İSPANYA): Galibiyet golünden sonra 'The Special One' diğer oyuncularla birlikte sahaya atladı ve çılgınlık yaşandı. Portekizli o kadar sıkı bir kutlama yaptı ki sonunda sahada bir takla atarak yerde yuvarlandı.

LE PARISIEN (FRANSA): Jose Mourinho, Türk futbol otoritelerine şiddetle saldırdı: "Bana söylenenden daha kötü". Fenerbahçe teknik direktörü, yaptığı konuşmada 'sistem'i kınadı. Portekizli teknik adam iki gerçeküstü sahne sundu. İlki sahada çimde kayma girişimiydi. İkincisi ise mikrofonlara yaptığı açıklamaydı.

O JOGO (PORTEKİZ): Fenerbahçe, Türkiye Ligi'nde bu pazar günü Trabzonspor'u mağlup etti. Galibiyet golünü 90+12. dakikada Amrabat attı ve Jose Mourinho da kutlamalara katıldı.

VOETBAL INTERNATIONAL (HOLLANDA): Mourinho sert çıktı: 'Eğer hikayenin tamamını duysaydım asla gelmezdim'. Mourinho'ya göre Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi. VAR'ı eleştiren Portekizli, "Hakem o anda çay mı içiyordu? Sanırım bu yüzden göremedi" diyerek eleştirdi.

T-ONLINE (ALMANYA): Saf coşku: Mourinho galibiyet golünün ardından tamamen çıldırdı. Mourinho futbolun en tutkulu antrenörlerinden biri ve öyle olmaya da devam ediyor.

GIANLUCA DI MARZIO (İTALYA): Fenerbahçe kazandı ve Mourinho çılgına döndü: Çılgın kutlama ve ardından basın karşısında gösteri. Amrabat'ın 102. dakikadaki golü galibiyeti getirdi, finalde ise Mourinho şov vardı.

NE OLMUŞTU?

Mourinho izlenme konusunda maçın ardından, "Yurt dışında çok fazla insan Türk ligini izlemiyor. Londra'da muhtemelen bir tek oğlum izliyordur maçları. Ama ben Osayi'nin pozisyonunu Instagram'a koyacağım. Çok fazla olmasa da yaklaşık 5 milyondan fazla izleyecektir" demişti.

Bütün dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıG Ergün:

7.6 milyon izlenmiş zaten fenerli taraftarların sayısını hesaplarsak Türkiye'den başka kimse izlememiş :)

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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Herkes Mourinho’nun yüzüstü kapaklanmasını görmek için izlemiş herkes :d

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Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

vay be şampiyonlar ligini alırken böyle sevinmedi adam demekki fenerbahcede iyi para kazanıyor

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Haber YorumlarıJokerAllame:

KUDURTMA MAKİNASI

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Haber YorumlarıMuhsin Yazıcıoglu:

Dogru demis, türkler bile izlemiyor tr ligini. Almanyanin ikinci liginin seyircisi bile süperligden fazla

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Haber Yorumlarıerhan :

bu adam türkiyenin imajını avrupaya kötülemek için getirilmiş bir piyondur.ali koç ülke için beka sorunu olmaya devam ediyor.umarım hükümet tehlikenin farkına varır çok geç olmadan.

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