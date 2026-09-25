Busenaz Sürmeneli, Sofya'daki Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Busenaz Sürmeneli, Sofya'daki Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, kadınlar 70 kiloda İngiliz Chantelle Reid'i yenerek altın madalya kazandı. Olimpiyat ve 3 dünya şampiyonluğu bulunan Busenaz, Avrupa'da üst üste ikinci altın madalyasını elde etti.
Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun son gününde Busenaz, kadınlar 70 kiloda İngiliz Chantelle Reid ile karşılaştı.
Bir olimpiyat ve 3 dünya şampiyonluğu bulunan Busenaz, maçı kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.
Milli boksör, Avrupa'da üst üste ikinci altın madalyasını elde etti.
Kaynak: AA