Üye Girişi
Haberler
Muhalifler, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u tamamen ele geçirdi

Esad'ın giderayak kurduğu kirli plan da çöktü

 Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş

Uçağa binerken hazırladığı listeyi İsrail'e vermiş

 Beyaz Saray: 2012'de Suriye'de kaçırılan Austin Tice'ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz

"Onu kurtarabilmek için Türklerle birlikte çalışıyoruz"
Türkiye'nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin akıbeti belli oldu

Süleyman Şah Türbesi'nin akıbeti belli oldu

Bursasporlu taraftarlardan anlamlı ziyaret

Bursasporlu taraftarlardan anlamlı ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üniversiteli Bursasporlular Derneği'nin İstanbul Temsilciliği, 10 Aralık 2016 yılında gerçekleşen terör saldırısının yıl dönümünde İstanbul Çevik Kuvvet İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek şehitleri anma programına katıldı.

Üniversiteli Bursasporlular Derneği'nin İstanbul Temsilciliği, 10 Aralık 2016 yılında gerçekleşen terör saldırısının yıl dönümünde İstanbul Çevik Kuvvet İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek şehitleri anma programına katıldı.

Merkezi Bursa'da bulunan ve 40 farklı şehirde temsilciliği bulunan Üniversiteli Bursasporlular Derneği'nin İstanbul temsilciliği anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. 8 yıl önce 10 Aralık 2016'da Bursasporlu taraftarların Beşiktaş maçından çıkışından hemen sonra terör saldırısı olmuş ve 39'u emniyet mensubu 46 kişi şehit olmuştu. Üniversiteli Bursasporlular Derneği İstanbul Temsilciliği, İstanbul Çevik Kuvvet İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek şehitlerimizi anma programına katıldı.

Tüm şehitler için dua edilirken, asla bu acı günün unutulmayacağı dile getirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Bu fotoğrafta Esad'ın adamları da var
img

Uçağa binerken hazırladığı listeyi İsrail'e vermiş
img

Yılın transferi olacak

Son Dakika Haberleri

Erkan Baş kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Erkan Baş kaç yaşında, nereli? Erkan Baş biyografisi! Soli Özel kimdir? Soli Özel kaç yaşında, nereli? Soli Özel'in hayatı ve kariyeri! Hamdi Ulukaya kimdir ve nereli? Hamdi Ulukaya ne iş yapıyor? Esra Erol ''Keskin Ailesi'' olayı nedir? İvana Sert kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu İvana Sert kaç yaşında, nereli? İvana Sert biyografisi! Mahmut Arıkan kimdir? Halk Tv konuğu Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli? Mahmut Arıkan biyografisi! HALKA ARZ || Sümer Varlık Yönetim halka arz oldu mu? Sümer Varlık Yönetim halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı şifresiz mi? HGS nasıl hacklendi? 11 Aralık HGS uygulamasından bildirim geliyor mu? HGS uygulaması hacklendi mi? PTT'den açıklama geldi! HGS uygulamasına siber saldırı mı oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.