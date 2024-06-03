Bursasporlu Dağcılar, Uludağ'ın Zirvesine Bayrak Astı
Bir grup Bursasporlu dağcı, kulübün kuruluş yıldönümü olan 1 Haziran'da Uludağ'a tırmanış gerçekleştirdi. Dağcı taraftarlar, Bursaspor'un bayrağını, atkı ve kaşkolları Uludağ'ın zirvesine astı. Etkinlik, kulübün sosyal medya hesabından 'Bursaspor'un kuruluşunda zirveye yürüyoruz' sloganıyla duyuruldu. Etkinliğe katılan taraftarlar, her zaman her yerde Bursaspor mücadelesine onurla devam edeceklerini belirtti.
Bir grup Bursasporlu dağcı, yeşil-beyazlı kulübün armasının bulunduğu bayrağı Uludağ'ın zirvesine götürdü.
Yunus Erol isimli bir taraftar, 20 arkadaşı ile birlikte kulübün kuruluş yıldönümü olan 1 Haziran'da Uludağ'a tırmanış gerçekleştirdi.
Sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıkan dağcı taraftarlar Bursaspor'un bayrağını, atkı ve kaşkolları Uludağ'ın zirvesine astı.
Yunus Erol'un sosyal medya paylaşımı şöyle; "20 Bursasporlu arkadaş 1 Haziran'da " Bursaspor'un kuruluşunda zirveye yürüyoruz" etkinliğinde sabah 06.30'da başlayan zorlu zirve yürüyüşünü tamamlayıp Bursaspor bayrağını Uludağ Zirve'ye astık. Her zaman her yerde Bursaspor mücadelemize onurla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.