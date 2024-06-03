Bursasporlu Dağcılar, Uludağ'ın Zirvesine Bayrak Astı

Bir grup Bursasporlu dağcı, yeşil-beyazlı kulübün armasının bulunduğu bayrağı Uludağ'ın zirvesine götürdü.

Yunus Erol isimli bir taraftar, 20 arkadaşı ile birlikte kulübün kuruluş yıldönümü olan 1 Haziran'da Uludağ'a tırmanış gerçekleştirdi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıkan dağcı taraftarlar Bursaspor'un bayrağını, atkı ve kaşkolları Uludağ'ın zirvesine astı.

Yunus Erol'un sosyal medya paylaşımı şöyle; "20 Bursasporlu arkadaş 1 Haziran'da " Bursaspor'un kuruluşunda zirveye yürüyoruz" etkinliğinde sabah 06.30'da başlayan zorlu zirve yürüyüşünü tamamlayıp Bursaspor bayrağını Uludağ Zirve'ye astık. Her zaman her yerde Bursaspor mücadelemize onurla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.