Bursasporlu 26 Futbolcunun Lisansı Yayımlandı

Bursasporlu 26 futbolcunun lisansı Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yayımlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yayınlanan listede Bursasporlu 26 oyuncunun lisansının çıkarttığı görüldü. Bursaspor Kulübü Teknik Direktörü Yalçın Gündüz'ün lisansı ise henüz çıkartılmadı. Bursaspor'da görevinden ayrılan Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Faruk Korkmaz lisanslı olan tek teknik adam olarak federasyonun sitesinde yer aldı.

Lisansı çıkartılan futbolcular şöyle:

"Abdullah Tazgel, Alperen Şirin, Barış Dalkıran, Berat Altındiş, Bilal Güney, Barış Dalkıran, Berat Altındiş, Bilal Güney, Canberk Yurdakul, Çağatay Yılmaz, Deniz Aydın, Deniz Dirk Knıbbe, Emir Kayacık, Emre Tepegöz, Eren Güler, Eren Tunalı, Ertuğrul Kurtuluş, Furkan Emre Ünver, Hamza Baran Arıkan, Hasan Sabri Karaca, Kerem Dede, Mustafa Genç, Ozan İsmail Koç, Ömer Turan Görgüç, Samet Bozkurt, Talha Yakın, Tuğhan Yıldız, Yiğit Fidan, Yusuf Sertkaya." - BURSA