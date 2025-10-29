Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'a 3-0 Mağlup Oldu
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da Antalyaspor, Bursaspor'u 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Maçta penaltıdan gelen golle öne geçen Antalyaspor, ikinci yarıda attığı iki golle farkı üçe çıkardı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Bursaspor, Süper Lig ekibi Antalyaspor'a 3-0 mağlup olarak kupadan elendi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Süper Lig ekibi Antalyaspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Antalyaspor 3-0 kazanarak adını 4. tura yazdırdı.
Maçın ilk dakikaları dengeli geçerken 36. dakikada Ramzi Safuri penaltıdan attığı golle Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 48. dakikada Tomas Cvancara ve 60. dakikada Yohan Boli'nin golleriyle farkı üçe çıkardı. Kalan dakikalarda skor değişmezken mücadele 3-0 Antalyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
Bursaspor gençlerle mücadele etti
Teknik Direktör Tahsin Tam, ligdeki yoğun fikstürü göz önünde bulundurarak birçok genç oyuncuya şans verdi. Yeşil beyazlı ekip, maç boyunca zaman zaman etkili ataklar üretse de Süper Lig temsilcisi karşısında skor üretemedi. - BURSA